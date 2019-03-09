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Президент нагородив львівську патрульну, яка врятувала чоловіка від самогубства

Вероніка Рой

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Президент України Петро Порошенко нагородив львівську патрульну Наталію Пилипу медаллю «За врятоване життя». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

 

«Разом з напарниками лейтенанта поліції Наталія врятувала чоловіка, який піднявся на дах готелю і хотів здійснити самогубство. Напередодні Президент України нагородив патрульну медаллю «За врятоване життя», – йдеться у повідомленні.

Також у патрульній поліції повідомляють, що дівчина понад 4 роки тому навіть не розглядала думки працювати органах внутрішніх справ, а коли почула про реформу в поліції вирішила для себе, що треба йти. Інспектор Пилипа, певна, що в цій професії треба мати не тільки фізичну підготовку, а й бути психологом, вміти слухати людей.

«Іноді саме жінка може вирішити конфлікт своїм нестандартним, на перший погляд, підходом. Я відчуваю в собі сили внести зміни, щоб люди вірили і довіряли поліції, щоб розуміли, що на нас можна розраховувати», – каже Наталія.

Фото: Патрульна поліція у Львівській області

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