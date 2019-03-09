Найстарішою людиною на планеті визнали 116-річну японку

Мешканка Японії Кане Танака офіційно визнана найстарішою людиною на планеті. Зараз її вік становить 116 років і 66 днів. Про це повідомляє LB.ua за посиланням на сайт Книги рекордів Гіннеса.

Японка живе в будинку для літніх людей в місті Фукуока. Офіційна церемонія присудження їй почесного звання пройшла там в суботу, 9 березня. Жінка сказала, що це найщасливіший момент у її житті.

Танака народилася 2 січня 1903 року. Її чоловік і старший син загинули під час Другої світової війни. Все своє життя жінка пропрацювала в магазині з продажу рисових коржів моті, який вони з чоловіком відкрили ще до війни. Після відходу на пенсію в 1970-ті роки Танака кілька разів виїжджала за кордон – в США.

З 2005 року вона живе в будинку для літніх людей в Фукуоці. Японка рано встає, любить грати в настільні ігри, наприклад в реверсі, і не відмовляє собі в солодкому. У віці 103 роки вона пережила операцію з видалення ракової пухлини, і з того часу інші серйозні недуги її не турбували.

Додамо, опередній титул найстаршої людини на Землі також належав жительці Японії Чійо Міяко, однак вона померла в липні минулого року в віці 117 років. Найстаріший чоловік світу також японець Хоккайдо Масадзо Нонака помер в січні у віці 113 років.

Фото: guinnessworldrecords.com