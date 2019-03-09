На Сколівщині мікроавтобус злетів з дороги та перекинувся: загинула пасажирка

Сьогодні вранці, 9 березня, на автодорозі Київ-Чоп біля села Козьова Сколівського району мікроавтобус злетів з дороги та перевернувся. Внаслідок ДТП загинула одна пасажирка транспортного засобу. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій мікроавтобуса «Мерседес Спринтер», 55-річний житель Чернівецької області, не впорався із керуванням, з’їхав з дороги та перекинувся. Внаслідок ДТП на місці події загинула пасажирка транспортного засобу, особа якої встановлюється. Ще двоє пасажирів – 19-річний юнак та 61-річна жінка отримали тілесні ушкодження.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Поліцейські встановлюють обставини автопригоди. Проводиться досудове розслідування.

Фото: поліція, ДСНС у Львівській області