На Дрогобиччині 63-річного водія насмерть переїхала вантажівка, яку він ремонтував

В одному із сіл Дрогобицького району вантажівка переїхала водія, який її ремонтував. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці події. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Дрогобицький відділ поліції 8 березня о 14.27 надійшло повідомлення від медиків про те, що в одному із сіл району стався нещасний випадок.

Як попередньо встановили поліцейські, на 63-річного мешканця одного із сіл району під час ремонтних робіт здійснив наїзд автомобіль «ЗІЛ 131». Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці події.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з приміткою «нещасний випадок». Правоохоронці встановлюють обставини смерті чоловіка, проводиться досудове розслідування.