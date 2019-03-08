Вчора на Львівщині в ДТП загинув пішохід

На Львівщині минулої доби в автопригодах загинув один чоловік. Ще шестеро учасників руху отримали тілесні ушкодження та звернулися за медичною допомогою. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Так, протягом 7 березня сталося 56 дорожньо-транспортних пригод: 16 – на території області, 40 – безпосередньо у Львові. У шести із них потерпіли люди. Один пішохід загинув, шестеро учасників дорожнього руху були травмовані.

Як згодом повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області, ДТП, в якій загинув пішохід, трапилася у Радехові. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Шкода Октавіа», 41-річний житель Донецької області, здійснив наїзд на 44-річного мешканця одного із сіл району, який лежав на проїзній частині. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці події.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

За наслідками інших автопригод складено 44 адміністративні протоколи за ст.124 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна).