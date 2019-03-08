ОСТАННІ НОВИНИ

Вчора на Львівщині в ДТП загинув пішохід

Вероніка Рой

|

На Львівщині минулої доби в автопригодах загинув один чоловік. Ще шестеро учасників руху отримали тілесні ушкодження та звернулися за медичною допомогою. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Так, протягом 7 березня сталося 56 дорожньо-транспортних пригод: 16 – на території області, 40 – безпосередньо у Львові. У шести із них потерпіли люди. Один пішохід загинув, шестеро учасників дорожнього руху були травмовані.

Як згодом повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області, ДТП, в якій загинув пішохід, трапилася у Радехові.  Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Шкода Октавіа», 41-річний житель Донецької області, здійснив наїзд на 44-річного мешканця одного із сіл району, який лежав на проїзній частині. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці події.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

За наслідками інших автопригод  складено 44 адміністративні протоколи за ст.124 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна).

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Кар'єра в небі. Історія львів'янки, яка стала стюардесою
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Кар'єра в небі. Історія львів'янки, яка стала стюардесою

22-річна Оля зі Львова завжди хотіла працювати в авіації. Багато зусиль, різних робіт і навчання дали їй змогу стати стю...

Жіноча сила популярної торговельної мережі
Олесь ТЯГАЙ
Жіноча сила популярної торговельної мережі

Національна торговельна компанія «АТБ» опублікувала інформацію щодо гендерного розподілу свого штату. Напередодні...

Тіньовий ринок праці. Exit
Соломія ГОЛОВІНА
Тіньовий ринок праці. Exit

Високі штрафи потроху виганяють ринок праці в Україні з тіні. Працедавці побоюються «космічних» фінансових санкцій за не...

Площа Двірцева 2.0. Грандіозна ліквідація сорому
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Площа Двірцева 2.0. Грандіозна ліквідація сорому

Площа Двірцева (територія перед Головним залізничним вокзалом Львова) настільки хаотична, що нагадує суп з міжміських ав...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...