Україна є державою, яка ще потребує утвердження жіночих прав, - В’ятрович

В Україні і в пострадянських країнах 8 березня відзначається не як день боротьби за права жінок, а як так званий Міжнародний жіночий день. Про це в інтерв’ю «Фактам» розповів директор Українського інституту національної памʼяті Володимир Вʼятрович.

«Таке формулювання (Міжнародного жіночого дня – ред.)плюс статус вихідного (який це свято має якраз на пострадянському просторі, лише в кількох країнах світу, що якраз не відзначаються успіхами в боротьбі за права жінок) і призвели до того, що день, присвячений боротьбі за права жінок, втратив своє первинне правозахисне значення. Перетворився в звичайне свято, коли просто вітають одну — жіночу — частину суспільства», – сказав він.

Окрім цього Володимир В’ятрович додав: «В першому варіанті законопроекту пропонували заміну цього свята. Але в ході громадського обговорення абсолютна більшість учасників була проти цього. Тому ми від цього відмовились. Лишилась тільки пропозиція скасування вихідного дня 8 березня. Наш законопроект пропонує повернути йому первісне правозахисне значення. І насамперед — змінити назву, говорити саме про боротьбу за права жінок. Бо Україна є державою, яка ще потребує утвердження жіночих прав. І ми вважаємо, що цьому може і має посприяти якраз скасування вихідного в цей день».