ОСТАННІ НОВИНИ

Україна є державою, яка ще потребує утвердження жіночих прав, - В’ятрович

Вероніка Рой

|

В Україні і в пострадянських країнах 8 березня відзначається не як день боротьби за права жінок, а як так званий Міжнародний жіночий день.  Про це в інтерв’ю «Фактам» розповів директор Українського інституту національної памʼяті Володимир Вʼятрович.

 

«Таке формулювання (Міжнародного жіночого дня – ред.)плюс статус вихідного (який це свято має якраз на пострадянському просторі, лише в кількох країнах світу, що якраз не відзначаються успіхами в боротьбі за права жінок) і призвели до того, що день, присвячений боротьбі за права жінок, втратив своє первинне правозахисне значення. Перетворився в звичайне свято, коли просто вітають одну — жіночу — частину суспільства», – сказав він.

Окрім цього Володимир В’ятрович додав: «В першому варіанті законопроекту пропонували заміну цього свята. Але в ході громадського обговорення абсолютна більшість учасників була проти цього. Тому ми від цього відмовились. Лишилась тільки пропозиція скасування вихідного дня 8 березня. Наш законопроект пропонує повернути йому первісне правозахисне значення. І насамперед — змінити назву, говорити саме про боротьбу за права жінок. Бо Україна є державою, яка ще потребує утвердження жіночих прав. І ми вважаємо, що цьому може і має посприяти якраз скасування вихідного в цей день».

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Кар'єра в небі. Історія львів'янки, яка стала стюардесою
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Кар'єра в небі. Історія львів'янки, яка стала стюардесою

22-річна Оля зі Львова завжди хотіла працювати в авіації. Багато зусиль, різних робіт і навчання дали їй змогу стати стю...

Жіноча сила популярної торговельної мережі
Олесь ТЯГАЙ
Жіноча сила популярної торговельної мережі

Національна торговельна компанія «АТБ» опублікувала інформацію щодо гендерного розподілу свого штату. Напередодні...

Тіньовий ринок праці. Exit
Соломія ГОЛОВІНА
Тіньовий ринок праці. Exit

Високі штрафи потроху виганяють ринок праці в Україні з тіні. Працедавці побоюються «космічних» фінансових санкцій за не...

Площа Двірцева 2.0. Грандіозна ліквідація сорому
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Площа Двірцева 2.0. Грандіозна ліквідація сорому

Площа Двірцева (територія перед Головним залізничним вокзалом Львова) настільки хаотична, що нагадує суп з міжміських ав...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...