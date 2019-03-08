У Львові 22-річний хлопець погрожував продавчині ножицями та вимагав віддати йому виручку з каси

У Львові поліцейські з допомогою небайдужих громадян затримали 22-річного хлопця, який у масці погрожував продавчині магазину та вимагав віддати йому гроші з каси. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як повідомляють правоохоронці, 7 березня до поліції надійшло повідомлення про те, що близько 20.30 в одному з магазинів у Залізничному районі Львова зловмисник у масці, погрожуючи продавчині ножицями, вимагав віддати йому виручку з каси.

«На заклики жінки про допомогу відреагували двоє відвідувачів магазину, котрі затримали нападника та передали його поліцейським. На місці події працювала слідчо-оперативна група, наряд поліції охорони та працівники інших служб. Правоохоронці встановили особу зловмисника – 22-річного жителя одного із сіл Самбірського району. Він затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обережною для нього міру запобіжного заходу», – розповідають у поліції.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.187 Кримінального кодексу України (розбій). Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Проводиться досудове розслідування.

«Від імені усіх поліцейських Львівщини я висловлю подяку громадянам, котрі затримали зловмисника за небайдужість, за принципову життєву позицію та мужність. Це вчинок, достойний справжніх чоловіків», – зазначив очільник поліції Львівщини генерал поліції третього рангу Валерій Середа.