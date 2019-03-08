У бюлетені на виборах президента буде 39 кандидатів: повний список

Сьогодні вночі, 8 березня, Центральна виборча комісія затвердила форму і текст виборчого бюлетеня для голосування на виборах президента України, які відбудуться 31 березня 2019 року. Про це ЦВК повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Як йдеться у повідомленні, після скасування реєстрації 5 кандидатів на пост президента України бюлетень для голосування в день виборів міститиме прізвища 39 кандидатів та відомості про них.

«Встановлено, що текст виборчого бюлетеня для голосування в день виборів друкується лише з одного боку державною мовою на одному аркуші розміром 200 х 800 мм пісочного кольору з двотоновим водяним знаком та захисними волокнами з використанням захисних графічних антисканерних елементів, виконаних із застосуванням захисних фарб, що мають флуоресценцію під дією ультрафіолетового опромінювання, та елемента, який втрачає забарвлення внаслідок термовпливу, а також із виконанням номера виборчої дільниці високим друком із застосуванням захисної фарби, що проявляється на звороті виборчого бюлетеня», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Громадське, ЦВК зареєструвала: чинного президента Петра Порошенка, лідерку партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко, Володимира Зеленського від партії «Слуга Народу», лідера Радикальної партії Олега Ляшка, лідера Соціалістичної партії України Іллю Киву, кандидата від партії «Опозиційний блок — Партія миру та розвитку» Олександра Вілкула, депутата з фракції «БПП» Аркадія Корнацького, Олександра Мороза — лідера партії «Соціалістична партія Олександра Мороза», екс-главу СБУ Валентина Наливайченка, лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка, лідера «Соціал-демократичної партії» Сергія Капліна, екс-міністра екології Ігоря Шевченка, безпартійного самовисуванця Віталія Скоцика, депутата Віталя Купрія, а також депутатку Ольгу Богомолець та засновника партії «5.10», бізнесмена Геннадія Балашова, екс-главу ДФС Романа Насірова, екс-директора гірськолижного курорту «Буковель» Олександра Шевченка, члена фракції «Опозиційний блок», народного депутата Юрія Бойка, лідера партії «Основа» Сергія Таруту, заступника голови Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Романа Кошулинського, самовисуванця Олександра Данилюка, екс-депутатку Інну Богословську та екс-главу Служби безпеки Ігоря Смешка, голову Патріотичної партії України Миколу Габера, Юрія Дерев’янка від партії «Воля», колишнього представника України у мінській контактній групі, самовисуванця Романа Безсмертного, народного депутата, кандидата від партії «Відродження» Віктора Бондара, самовисуванців Руслана Ригованова і Сергія Носенка, кандидата від партії «Народний рух України» Віктора Кривенка, Андрія Новака від партії «Патріот», Василя Журавльова від партії «Справедливість», самовисуванця Юрія Тимошенка, самовисуванця Володимира Петрова, екс-депутата Юрія Кармазіна, журналістку Юлію Литвиненко, керівника громадської організації «Влада народу» Олександра Ващенка та представника партії «Розумна сила» Олександра Соловйова.

Окрім цього, ЦВК вночі скасувала реєстрацію кандидатів на пост Президента України Гнапа Дмитра Володимировича, Добродомова Дмитра Євгеновича та Мураєва Євгенія Володимировича на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року.

Нагадаємо, раніше Львівський повідомляв, що кандидат у президенти Андрій Садовий вирішив відмовитися від участі у виборах на користь Анатолія Гриценка. А вчора ще один кандидат у президенти нардеп Дмитро Добродомов вирішив відмовитися балотуватися на посаду глави держави також на користь Анатолія Гриценка.