Садовий знявся з виборів

Кандидат у президенти Андрій Садовий вирішив відмовитися від участі у виборах на користь Анатолія Гриценка. Про це він сказав на брифінгу 1 березня.

«Я прийняв рішення – я відкликаю свою кандидатуру з виборів президента і оголошую про підтримку на виборах на пост президента Анатолія Гриценка», – сказав Садовий.

За даними джерел «Української правди», зранку Садовий зустрічався з політрадою партії «Самопоміч», де визнав, що вирішив таки знятися з виборів.

«Якщо я зараз цього не зроблю, ми програємо вибори – тоді весь негатив через те, що ми не використали шанс підтримати Гриценка, ляже на нас всіх», – пояснював своїм прибічникам Садовий.

Минулого тижня на засіданні політради, в яку входять депутати Олег Березюк, Олег Лаврик, Єгор Соболєв, Оксана Сироїд, Роман Семенуха, медіаконсультант Остап Процик та заступник голови Львівської облради Параска Дворянин, всі виступили проти об’єднання з Гриценком, крім Соболєва.

Але, за даними УП, на ранковій зустрічі 1 березня ніхто не перечив Садовому.

«Поки що ніяких умов не проговорили нормально. Нас турбує, що там Корбан і Бродський, через це ми хочемо впливати на всі ключові призначення, які пропонуватиме Гриценко”, – пояснили джерела в оточенні Садового.

Водночас Садовий ще не оголосив про своє рішення усім нардепам та депутатам на місцях. Офіційна заява для однопартійців очікується об 15.00.