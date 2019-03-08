Торік українці витратили 30 мільярдів на мобільні телефони

У 2018 році українці витратили 30 млрд гривень на мобільні телефони. Щодня купували 15 тисяч смартфонів і 4 тисячі кнопкових телефонів Про це повідомляє ITC.UA, передає Укрінформ.

«У минулому році в Україні було куплено 5,4 млн смартфонів і 1,5 млн кнопкових телефонів і витрачено на них понад 30 млрд гривень», – повідомляє ITC.UA

У порівнянні з 2017 роком, попит на мобільні телефони виріс на 15%, а витрати на них – на 34%. Так, протягом минулого року українці щодня купували майже 19 тисяч мобільних телефонів, причому 14,8 тисяч з них було смартфонами.

Середня ціна смартфона, який купували в Україні в 2018 році, становила 5400 грн. Кнопкові телефони купували в середньому за 620 грн. Таким чином, українці щодня витрачали на мобільні телефони 82,4 млн грн.

Для порівняння, за минулий рік було придбано 610 тисяч ноутбуків (500 тис. в 2017 році), на покупку яких було витрачено 8,6 млрд грн (в середньому 14,1 тис. грн за одиницю). Телевізорів у 2018 році українці придбали 810 тисяч штук на 9 млрд грн, тобто в середньому витрачено 11 тисяч грн на один телевізор.