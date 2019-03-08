Доба у зоні ООС: п’ятеро українських захисників отримали поранення

Протягом минулої доби, 7 березня, в результаті обстрілів бойовиків п’ятеро наших захисників отримали поранення. Про це у Facebook повідомляє штаб ООС.

Так, російські окупаційні війська 18 разів порушили режим припинення вогню, 14 разів застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Противник обстрілював позиції наших військ із артилерійських систем калібру 152 мм та мінометів калібрів 120 і 82 мм, витративши 119 боєприпасів.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог п’ять разів обстріляв наші позиції:

з мінометів калібру 120 мм – у районі населеного пункту ВОДЯНЕ;

двічі, з мінометів калібру 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу села ГНУТОВЕ;

двічі, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – у районі населеного пункту ПІСКИ.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 13 обстрілів підрозділів українських військ:

тричі з мінометів калібру 82 мм – у районі села КРИМСЬКЕ;

тричі, з мінометів 120-го та 82-го калібрів, протитанкових ракетних комплексів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту ХУТІР ВІЛЬНИЙ;

з артилерійських систем калібру 152 мм – біля селища міського типу НОВОТОШКІВСЬКЕ;

з мінометів калібру 120 мм – поблизу населених пунктів СТАРИЙ АЙДАР, ТРОЇЦЬКЕ та НОВОЗВАНІВКА;

з мінометів 82-го калібру – біля села КАТЕРИНІВКА;

з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту ЗАЙЦЕВЕ;

зі стрілецької зброї – поблизу селища НОВОЛУГАНСЬКЕ.

Жоден обстріл ворога не залишився без адекватної відповіді вогнем чергових вогневих засобів Об’єднаних сил. За даними розвідки, чотирьох окупантів ліквідовано, 13 поранено. Також знищено бойову машину піхоти противника.

Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано.