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Батьки загиблого на Донбасі 21-річного військового не впізнали тіло сина

Вероніка Рой

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Сьогодні, 8 березня, у Львові в Гарнізонному храмі святого Петра та Павла відбувалося прощання із загиблим у зоні ООС 21-річним Богданом Слободою. Рідні не впізнали тіло, тому його транспортували в морг до вияснення всіх обставин судмедекспертизою. Про це повідомляє Tvoemisto.tv  з посиланням на настоятеля Гарнізонного храму отця Степана Суса.

 

Як повідомляє видання «Варта-1», коли під час прощання відкрили труну, то батьки заявили, що у ній не їхній син. Також за словами рідних, на похоронному хресті вказано неправильно по батькові.

Проте згодом на сторінці у Facebook Яворівська РДА повідомила, що судмедексперти підтвердили, що це Богдан Слобода і відібрали матеріал для експертизи ДНК.

«Кортеж затримався у зв’язку з уточненням даних по загиблому. Зараз кортеж рухатиметься в сторону Яворівського району», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Богдан Слобода загинув внаслідок кульового поранення, яке він отримав 6 березня на території Донецької області.

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