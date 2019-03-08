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5 продуктів, які «вбивають» здоров’я серця

Вероніка Рой

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Здорове серце хочеться мати всім, адже це одна із запорук довгого життя. Видання Ukrhealth розповіло про п’ять продуктів, які здатні підвищити ризик появи хвороб серця і судин, і речовини, що містяться в них.

 

Кавові вершки

Відкриває антисерцевий список кавові вершки. Дивно, як це, здавалося б, звичний всім і улюблений продукт може бути підступний. В його шкідливості для серця і судин винні гідрогенізовані олії. Справа в тому, що вони містять транс-жири, про шкоду яких, ви, звісно, чули. Ці речовини підвищують рівень холестерину – це головна небезпека. Крім того, нещодавно вчені з Канади довели, що транс-жири здатні негативно впливати на пам’ять. Природно, що не всі вершки однаково шкідливі, але ви не можете знати напевно наливають вам у каву вершки на основі незбираного молока чи шкідливих масел. Краще не ризикувати і пити улюблений напій з молоком або ж зовсім без добавок.

Морозиво

Друге у нашому забороненому списку – улюблені ласощі дітей і дорослих. Біда в тому, що спочатку морозиво шкідливим для серця не було. Однак, з часом виробники, в гонитві за вигодою, стали заміняти багато інгредієнтів в морозиві на більш дешеві.

Дійшло до того, що це холодні ласощі стали містити величезну кількість холестерину. Наприклад, в деяких сортах морозива всього лише одна порція дорівнює половині добової дози холестерину. А адже багато хто здатні спокуситися і на подвійну порцію. Удар по судинах і серцю просто колосальний. Лікарі радять готувати морозиво самим Тим більше, що сучасна техніка це дозволяє.

Смажена курка

Ця домашня птиця щільно увійшла в наш раціон. У багатьох вона навіть змогла витіснити такі корисні продукти, як яловичина, печінка, риба.

Чому так шкідлива для серця курочка? Медики радять уникати її покупки в готовому вигляді. Краще готувати курку вдома, уникаючи зайвого додавання олії.

Печиво

Як таке може бути, щоб знайомі нам з дитячих років вони небезпечні для серця. Виявилося, що сучасні виробники і тут мухлюють, замінюючи вершкове масло пальмовим та іншими шкідливими продуктами. Фахівці радять замінити їх домашньою випічкою, у складі якої ви точно впевнені, і цільнозерновим куховарінням.

Маргарин

Завершує п’ятірку шкідливих для серця продуктів маргарин. Відомо, що на відміну від вершкового масла він проводиться з транс-жирів, які погано впливають на серце, судини, шкіру і імунітет. Краще не харчуватися маргарином.

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