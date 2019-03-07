У Львові за неправильний перехід вулиці затримали чоловіка, який перебував у розшуку

Вчора у Львові за перехід вулиці у невстановленому місці затримали чоловіка, який перебував у розшуку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

Так, близько 16 години неподалік площі Двірцевої екіпаж патрульних побачив чоловіка, який переходив дорогу у невстановленому для цього місці. Його вирішили зупинити, щоб провести профілактичну бесіду, проте під час розмови чоловік поводився підозріло. Пред’явити документи порушник відмовився.

Тоді його запросили у відділ поліції для встановлення особи та винесення постанови за порушення правил дорожнього руху. Під час поверхневої перевірки в чоловіка виявили трубку з речовиною, ймовірно, наркотичного походження.

Згодом у відділі поліції було встановлено його особу. Також було встановлено, що 32-річний чоловік перебуває у розшуку. Порушника передали слідчим, а трубку вилучили експерти.