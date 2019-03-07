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У Львові проведуть ІІІ Ukraine Business Marathon

Соломія Григор'єва

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16−17 березня у Львові відбудеться ІІІ Ukraine Business Marathon — бізнес-подія, яка надасть можливість власникам бізнесу, підприємцям, топ-менеджерам, інвесторам, стартаперам та іншим учасникам перейняти столітній досвід провідних експертів у цій сфері та вдосконалити власну справу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

 

Цьогоріч кількість спікерів збільшено — протягом двох днів 24 топові експерти ділитимуться власним досвідом та розбиратимуть найактуальніші питання сучасного бізнесу по 6 напрямах — продукт, PR, бізнес-процеси, психологія, маркетинг та команда.

Окрім потрібних знань та сертифікату про участь в UBM, учасники матимуть змогу здобути нові знайомства, контакти, ділових партнерів.

Учасники: власники бізнесу, підприємці, топ-менеджери, інвестори, стартапери та успішні люди.

Фото: ubm2019.com/

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