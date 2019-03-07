ОСТАННІ НОВИНИ

Судитимуть хакера зі Стрия, який втручався в роботу комп’ютерів у 20 країнах світу

Вероніка Рой

|

42-річного мешканця Стрий судитимуть за втручання у роботу комп’ютерів 20 країн світу. Загалом раніше судимий чоловік причетний до скоєння більше 80 таких злочинів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Під час досудового розслідування було встановлено, що зловмисник впродовж трьох років за допомогою спеціального програмного забезпечення несанкціоновано втручався у роботу персональних комп’ютерів, розташованих у 20 країнах світу. В такий спосіб він переглядав файли та фотографії і навіть у режимі онлайн через веб-камеру спостерігав за життям людей. Загалом чоловік причетний до скоєння більше 80 таких злочинів.

Зловмиснику поліцейські повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 та ч.2 ст.361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) і ч.1 ст.361-1 (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано на розгляд суду. Максимальне покарання, передбачене санкціями статтей, – від трьох до шести років позбавлення волі без права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Жіноча сила популярної торговельної мережі
Олесь ТЯГАЙ
Жіноча сила популярної торговельної мережі

Національна торговельна компанія «АТБ» опублікувала інформацію щодо гендерного розподілу свого штату. Напередодні...

Тіньовий ринок праці. Exit
Соломія ГОЛОВІНА
Тіньовий ринок праці. Exit

Високі штрафи потроху виганяють ринок праці в Україні з тіні. Працедавці побоюються «космічних» фінансових санкцій за не...

Площа Двірцева 2.0. Грандіозна ліквідація сорому
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Площа Двірцева 2.0. Грандіозна ліквідація сорому

Площа Двірцева (територія перед Головним залізничним вокзалом Львова) настільки хаотична, що нагадує суп з міжміських ав...

Революція їжі
Наталя ДУЛЯБА
Революція їжі

Більшість із нас шкільне харчування асоціює із прісними і не надто смачними стравами, булочками, нездоровими снеками, а ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...