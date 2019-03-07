Судитимуть хакера зі Стрия, який втручався в роботу комп’ютерів у 20 країнах світу

42-річного мешканця Стрий судитимуть за втручання у роботу комп’ютерів 20 країн світу. Загалом раніше судимий чоловік причетний до скоєння більше 80 таких злочинів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Під час досудового розслідування було встановлено, що зловмисник впродовж трьох років за допомогою спеціального програмного забезпечення несанкціоновано втручався у роботу персональних комп’ютерів, розташованих у 20 країнах світу. В такий спосіб він переглядав файли та фотографії і навіть у режимі онлайн через веб-камеру спостерігав за життям людей. Загалом чоловік причетний до скоєння більше 80 таких злочинів.

Зловмиснику поліцейські повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 та ч.2 ст.361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) і ч.1 ст.361-1 (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано на розгляд суду. Максимальне покарання, передбачене санкціями статтей, – від трьох до шести років позбавлення волі без права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років.