Скільки трамваїв є у Львові та на якому маршруті їх найбільше?

Зараз на трамвайних маршрутах Львова працює 82 вагони. Це найбільший випуск за останні 18 років. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міської ради.

Додамо, за останні дні у ЛКП «Львівелектротранс» запустили два нових напрямки трамвайного сполучення. Зокрема, маршрут № 4 від залізничного вокзалу до вулиці Вернадського та маршрут № 5 від вулиці Миколайчука до Академії Мистецтв.

«Розбудова та розвиток електротранспортної інфраструктури міста є пріоритетним напрямком для нас сьогодні. Докладаємо усіх зусиль, щоб утримувати на належному рівні уже діючу мережу, а також крок за кроком освоюємо нові напрямки та маршрути. Сьогоднішній випуск 82 вагони яскраво ілюструє нашу роботу і успіхи, яких вдалося досягнути завдяки копіткій праці за останні два роки», — сказав директор ЛКП «Львівелектротранс» В’ячеслав Кокошко.

Станом на сьогодні у Львові курсує 9 трамвайних маршрутів: