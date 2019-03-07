Скільки трамваїв є у Львові та на якому маршруті їх найбільше?

Зараз на трамвайних маршрутах Львова працює 82 вагони. Це найбільший випуск за останні 18 років. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міської ради.
Додамо, за останні дні у ЛКП «Львівелектротранс» запустили два нових напрямки трамвайного сполучення. Зокрема, маршрут № 4 від залізничного вокзалу до вулиці Вернадського та маршрут № 5 від вулиці Миколайчука до Академії Мистецтв.
«Розбудова та розвиток електротранспортної інфраструктури міста є пріоритетним напрямком для нас сьогодні. Докладаємо усіх зусиль, щоб утримувати на належному рівні уже діючу мережу, а також крок за кроком освоюємо нові напрямки та маршрути. Сьогоднішній випуск 82 вагони яскраво ілюструє нашу роботу і успіхи, яких вдалося досягнути завдяки копіткій праці за останні два роки», — сказав директор ЛКП «Львівелектротранс» В’ячеслав Кокошко.
Станом на сьогодні у Львові курсує 9 трамвайних маршрутів:
- Маршрут № 1 сполучення «Залізничний Вокзал — вул. Саксаганського» — 6 вагонів.
- Маршрут № 2 сполучення «вул. Коновальця — вул. Пасічна» — 12 вагонів.
- Маршрут № 3 сполучення «Аквапарк -пл. Соборна» -12 вагонів.
- Маршрут № 4 сполучення «Залізничний вокзал — вул. Вернадського» — 8 вагонів.
- Маршрут № 5 сполучення «Академія Мистецтв — вул. Миколайчука» — 5 вагонів.
- Маршрут № 6 сполучення «Залізничний вокзал — вул. Миколайчука» — 10 вагонів.
- Маршрут № 7 сполучення «вул. Татарбунарська — Погулянка» — 9 вагонів.
- Маршрут № 8 сполучення «пл. Соборна — вул. Вернадського» — 14 вагонів.
- Маршрут № 9 сполучення «Залізничний вокзал — Центр» — 6 вагонів.
Соломія Григор'єва