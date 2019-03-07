Подружжя іноземців-шахраїв міняло у мешканців Львівщини сувенірні долари на гривні

Подружжя іноземців скоїло п’ять шахрайств та крадіжок на Львівщині, видуривши у своїх жертв щонайменше 165 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції у Львівській області.

Так, оперативники управління карного розшуку Головного управління Нацполіції у Львівській області спільно з працівниками Жовківського відділення поліції викрили 65-річного іноземця та його 67-річну дружину, причетних до скоєння шахрайств та крадіжки на Львівщині.

«Встановлено, що зловмисники причетні до п’яти фактів шахрайств та крадіжки. Вони щомісяця приїжджали в Україну на різних автомобілях. Побачивши старших людей, зупинялися і розповідали їм про свого родича, який нібито потрапив у ДТП і пояснювали, що їм потрібні гроші на його лікування. Тому просили поміняти їм долари на гривні. Як з’ясувалося, купюри, які вони давали людям, були сувенірними», – розповів заступник начальника ГУ Національної поліції у Львівській області Тарас Сабанюк.

Як встановили правоохоронці, зловмисники причетні до шахрайств та крадіжки, скоєних у Львові, Трускавці, а також у Самбірському і Жовківському районах. Сума, якою вони заволоділи, – щонайменше 165 тисяч гривень.

За цими фактами відкриті кримінальні провадження за ч.2 ст.185 (крадіжка) та ч.1 ст.190 (шахрайство) ККУ. Зловмисникам загрожує позбавлення волі до п’яти років. Триває досудове розслідування, проводиться перевірка щодо причетності зловмисників до скоєння інших кримінальних правопорушень.