На Самбірщині судитимуть чотирьох шахраїв

У Самбірському районі судитимуть чотирьох шахраїв, які завдали державі збитків на понад 17 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до управління соціального захисту населення Самбірської міської ради звернулись двоє місцевих мешканців із заявами про призначення їм житлової субсидії. При цьому, громадяни вказали неправдиві відомості про свій майновий стан, внаслідок чого їм виділялись кошти із державного бюджету.

Мешканка одного із населених пунктів Турківщини умисно підробила декларацію про доходи і витрати, де не вказала інформацію про факт придбання нею квартири. Декларацію із фальшивими відомостями жінка подала до Турківського управління соціального захисту населення, з метою відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

Крім цього, директор одного із народних домів Самбірщини шляхом обману теж заволодів бюджетними коштами. Упродовж двох років чоловік надавав у відділ культури Самбірської райдержадміністрації завідомо неправдиві дані про фактичне відпрацювання ним робочого часу. Правоохоронці з’ясували, що у робочий час зловмисник перебував за кордоном.

Зазначимо, що загальна сума завданих бюджету збитків становила понад 17 тисяч, з яких добровільно відшкодовано понад 13.

На даний час кримінальні провадження перебувають на розгляді в суді.