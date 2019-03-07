Львівські патрульні навчили дідусів та бабусь, як не стати жертвами шахраїв

В центрах денного дозвілля Львівського міського територіального центру відбувся цикл зустрічей літніх людей з представниками патрульної поліції на тему «Убезпечення від шахрайства». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

«Упродовж місяця львівські патрульні розповідали дідусям і бабусям, які перебувають на обслуговуванні центру, про найпоширеніші види та способи шахрайства, як ефективно їм протидіяти, а також про те, куди слід звертатись, якщо виникла незрозуміла ситуація. Також патрульні нагадали людям про уважність та критичне мислення, роздали інформаційні буклети й подарували людям світловідбиваючі стрічки», — розповіли у Львівському міському територіальному центрі.

Своєю чергою, львів’яни поважного віку поділилися своїми життєвими історіями щодо захисту своїх прав від шахраїв.

Додамо, працівники територіального центру у центрах дозвілля для літніх громадян, щоб якомога більше урізноманітнити дозвілля і залучити до участі щонайбільше людей поважного віку, щоденно проводять різнопланові заходи. У заходах беруть участь 10−15 старших мешканців Львова. Кожну групу обов’язково супроводжує на прогулянці, екскурсії чи тренуванні працівник Львівського міського терцентру.

Фото: ЛМР