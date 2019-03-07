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Львів’яни долучились до реставрації ще однієї брами. Фото до і після

Соломія Григор'єва

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Дерев’яну браму на вулиці Зарицьких, 7 відреставрували у співфінансуванні між Львівською міською радою (70% вартості робіт) і мешканцями (30%). Вартість робіт становила 43,7 тисячі гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

 

Загальна вартість реставрації дерев’яної брами на вул. Зарицьких, 7 — 43,7 тис. грн, із них фінансова частка міста — 30,6 тис. грн, а частка мешканців — 13,1 тис. грн.

«Роботи з реставрації дерев’яної брами на вул. Зарицьких, 7 виконав столяр-реставратор Ігор Вардзаль. Дякуємо реставратору за гарну роботу», — розповіла директорка ЛКП «Археологічно-архітектурна служба» Тетяна Балукова.

За її словами, прийом заявок на участь у цьогорічній програмі співфінансування реставрації історичних дверей і брам між Львівською міською радою і мешканцями триває до 29 березня 2019 року, за адресою вул. Валова, 20, ЛКП «Археологічно-архітектурна служба».

Фото: ЛМР

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