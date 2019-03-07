ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’ян кличуть на мітинг щодо захисту прав жінок

Юлія Бойчук

|

Завтра, 8 березня, у центрі Львова відбудеться мітинг на підтримку жінок та їх прав. Про це сьогодні, 7 березня, під час прес-конференції розповіли організаторки заходу, передає кореспондент Львівського порталу.

 

У Львові уже близько десяти років активістки виходять на вулиці з метою відстояти права жінок, цей рік для активістів не став виключенням.

Завтра, 8 березня, біля Ратуші об 11:00 активісти будуть говорити, як жінки відчувають утиски у різних сферах, як відійти від шаблонів 8 березня та що робити, щоб змінити ситуацію. Говоритимуть, в якому напрямку рухатись у Львові, щоб був відкритий спеціалізований заклад для жінок, що постраждали від домашнього насильства. Потреба у Львові є у 80-90 місць, на даний момент немає такої устави, що забезпечили б таку можливість. Тому активісти спробують звернутись до влади з пропозицією щодо створення такого закладу.

«Є потреба у просвітницьких заходах, тому спільно з начальницею управління культури Бундою Наталією, визначили, що доречно буде організувати програму «Жінка в дії» і підкреслити в цей день те, що жінки є дієвими. Вони не лише є об’єктами краси, а що вони є впливовими, активними діячками. Також, що жінки зіштовхуються з проблемами, перепонами, тому буде організовано дискусії, покази фільмів», – поділилась представниця громадської організації «Феміністична майстерня».

ПРОГРАМА заходів «Жінки в дії» на 8 березня:

12.00 Екскурсія Земля Львівська: Жінка та її Львів між війнами. Реєстрація: goo.gl/forms/wxwjWn6c3Ka70z6m2

15.00 Читання «Жінки та репрезентація у комп’ютерних іграх» — Перша львівська медіатека (Мулярська, 2-а)

15.00 Лекція Марти Гавришко «Гендер і тероризм» — Територія терору (просп. В. Чорновола, 45)

15.00 Дискусія: Жінки в архітектурі — Центр Архітектури, Дизайну та Урбаністики Порохова ВЕЖА (вул. Підвальна, 4)

17.00 Жінки в дії. Поетеса Рупі Каур — Книжковий лев — анонс:

(просп. Шевченка, 18)

17.00 Концерт «Жінки-композиторки» — Органний зал (вул. С. Бандери, 8)

18.00 Показ фільму «Вона прекрасна, коли злиться» — Територія терору (просп. В. Чорновола, 45)

18.00 — Утвердження жіночих організацій і ґендерної рівності в Україні — Перша Львівська медіатека — (вул. Мулярська, 2-а).

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Жіноча сила популярної торговельної мережі
Олесь ТЯГАЙ
Жіноча сила популярної торговельної мережі

Національна торговельна компанія «АТБ» опублікувала інформацію щодо гендерного розподілу свого штату. Напередодні...

Тіньовий ринок праці. Exit
Соломія ГОЛОВІНА
Тіньовий ринок праці. Exit

Високі штрафи потроху виганяють ринок праці в Україні з тіні. Працедавці побоюються «космічних» фінансових санкцій за не...

Площа Двірцева 2.0. Грандіозна ліквідація сорому
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Площа Двірцева 2.0. Грандіозна ліквідація сорому

Площа Двірцева (територія перед Головним залізничним вокзалом Львова) настільки хаотична, що нагадує суп з міжміських ав...

Революція їжі
Наталя ДУЛЯБА
Революція їжі

Більшість із нас шкільне харчування асоціює із прісними і не надто смачними стравами, булочками, нездоровими снеками, а ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...