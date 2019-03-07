Львів’ян кличуть на мітинг щодо захисту прав жінок

Завтра, 8 березня, у центрі Львова відбудеться мітинг на підтримку жінок та їх прав. Про це сьогодні, 7 березня, під час прес-конференції розповіли організаторки заходу, передає кореспондент Львівського порталу.

У Львові уже близько десяти років активістки виходять на вулиці з метою відстояти права жінок, цей рік для активістів не став виключенням.

Завтра, 8 березня, біля Ратуші об 11:00 активісти будуть говорити, як жінки відчувають утиски у різних сферах, як відійти від шаблонів 8 березня та що робити, щоб змінити ситуацію. Говоритимуть, в якому напрямку рухатись у Львові, щоб був відкритий спеціалізований заклад для жінок, що постраждали від домашнього насильства. Потреба у Львові є у 80-90 місць, на даний момент немає такої устави, що забезпечили б таку можливість. Тому активісти спробують звернутись до влади з пропозицією щодо створення такого закладу.

«Є потреба у просвітницьких заходах, тому спільно з начальницею управління культури Бундою Наталією, визначили, що доречно буде організувати програму «Жінка в дії» і підкреслити в цей день те, що жінки є дієвими. Вони не лише є об’єктами краси, а що вони є впливовими, активними діячками. Також, що жінки зіштовхуються з проблемами, перепонами, тому буде організовано дискусії, покази фільмів», – поділилась представниця громадської організації «Феміністична майстерня».

ПРОГРАМА заходів «Жінки в дії» на 8 березня:

12.00 Екскурсія Земля Львівська: Жінка та її Львів між війнами. Реєстрація: goo.gl/forms/wxwjWn6c3Ka70z6m2

15.00 Читання «Жінки та репрезентація у комп’ютерних іграх» — Перша львівська медіатека (Мулярська, 2-а)

15.00 Лекція Марти Гавришко «Гендер і тероризм» — Територія терору (просп. В. Чорновола, 45)

15.00 Дискусія: Жінки в архітектурі — Центр Архітектури, Дизайну та Урбаністики Порохова ВЕЖА (вул. Підвальна, 4)

17.00 Жінки в дії. Поетеса Рупі Каур — Книжковий лев — анонс:

(просп. Шевченка, 18)

17.00 Концерт «Жінки-композиторки» — Органний зал (вул. С. Бандери, 8)

18.00 Показ фільму «Вона прекрасна, коли злиться» — Територія терору (просп. В. Чорновола, 45)

18.00 — Утвердження жіночих організацій і ґендерної рівності в Україні — Перша Львівська медіатека — (вул. Мулярська, 2-а).