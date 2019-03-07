До Польщі вантажівкою намагалися незаконно провезти лісоматеріали

Митники виявили у пункті пропуску «Краковець-Корчова» спробу незаконного переміщення лісоматеріалів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Львівській області.

Так, днями в зону митного контролю пункту пропуску «Краковець-Корчова» на «виїзд з України» заїхав вантажний транспортний засіб під керуванням водія громадянина України. У ньому перевозили пилопродукцію з хвойної деревини 43-48 м3. Згідно з поданими до митного контролю документами, відправником вантажу є фізична особа-підприємець з Івано-Франківщини, одержувачем – фірма в Польщі.

Під час митного контролю вантажу виникла підозра щодо фактично переміщуваних пиломатеріалів, тож було залучено експерта для визначення відповідності кількості (об’єму) та інших характеристик.

«За результатами експертизи встановлено, що товар який переміщували через митний кордон України, не відповідає товаросупровідним документам, а саме: частина товару «брус обрізний» об’ємом 25,205 м3 задекларовано за товарною позицією за УКТЗЕД 4409, на яку не потрібно сертифікат про походження лісоматеріалів , а насправді цей товар відповідає товарній позиції згідно з УКТЗЕД 4407, на яку потрібно такий сертифікат», – пояснюють у ДФС.

Отже, громадянин України вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з поданням органу доходів і зборів як підстави для переміщення товарів документів, що містять неправдиві відомості щодо найменування товарів.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 статтею 483 Митного кодексу України. За даним фактом складено протокол про порушення митних правил, справу дл ярозгляду скерують до суду.

Фото: ДФС