Частина Львова залишилась без холодної і гарячої води. Перелік вулиць

Сьогодні, 7 березня, через ремонтно-аварійні роботи мешканцям 16 вулиць у місті тимчасово призупинили подачу холодної та гарячої води. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.

Через витік на вул. Панча орієнтовно до 14:00 год. без холодної води залишились мешканці таких вулиць:

вул. Ю. Липи – всі будинки

вул. П. Панча – всі будинки

вул. Під Голоском – всі будинки

вул. Є. Плужника – всі будинки

просп. Чорновола, буд. №95, 99, 101, 103.

У зв’язку з витоком на вул. Коломийській, 9 до 15:00 год. холодної води не матимуть мешканці:

вул. І. Кавалерідзе, буд. №21, 23, 25, 27

вул. Коломийська, 9.

Через аварійні роботи на тепловій мережі до 16:00 год. призупинено подачу гарячого водопостачання до таких вулиць:

вул. М. Бойчука, 8

вул. С. Боткіна, 73

вул. Г. Граб’янки, буд. №5, 7, 9, 13

вул. Молдавська, 43.

Також до 16:00 год. гарячої води не отримуватимуть жителі вул. Медової Печери, 5, 7, 9, 11.

Через ліквідацію прориву трубопроводу гарячу воду вимкнули й мешканцям вул. А. Лінкольна, 43, 45, 47, 51, 53, 57 та вул. І. Миколайчука, 1а, 1.

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт без холодної і гарячої води до 21:00-22:00 год. залишились мешканці: