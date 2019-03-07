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Частина Львова залишилась без холодної і гарячої води. Перелік вулиць

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 7 березня, через ремонтно-аварійні роботи мешканцям 16 вулиць у місті тимчасово призупинили подачу холодної та гарячої води. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.

 

Через витік на вул. Панча орієнтовно до 14:00 год. без холодної води залишились мешканці таких вулиць:

  • вул. Ю. Липи – всі будинки
  • вул. П. Панча – всі будинки
  • вул. Під Голоском – всі будинки
  • вул. Є. Плужника – всі будинки
  • просп. Чорновола, буд. №95, 99, 101, 103.

У зв’язку з витоком на вул. Коломийській, 9 до 15:00 год. холодної води не матимуть мешканці:

  • вул. І. Кавалерідзе, буд. №21, 23, 25, 27
  • вул. Коломийська, 9.

Через аварійні роботи на тепловій мережі до 16:00 год. призупинено подачу гарячого водопостачання до таких вулиць:

  • вул. М. Бойчука, 8
  • вул. С. Боткіна, 73
  • вул. Г. Граб’янки, буд. №5, 7, 9, 13
  • вул. Молдавська, 43.

Також до 16:00 год. гарячої води не отримуватимуть жителі вул. Медової Печери, 5, 7, 9, 11.

Через ліквідацію прориву трубопроводу гарячу воду вимкнули й мешканцям вул. А. Лінкольна, 43, 45, 47, 51, 53, 57 та вул. І. Миколайчука, 1а, 1.

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт без холодної і гарячої води до 21:00-22:00 год. залишились мешканці:

  • вул. Наукова, буд. №18, 20, 22, 24, 28, 28
  • вул. В. Великого, буд. №35, 35а.

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