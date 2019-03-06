У Центрі Довженка поставлять незвичну «Зачаровану Десну»

У Центрі Довженка 24 березня вперше можна буде подивитись постановку «Зачарованої Десни» Олександра Довженка у автентичному відтворенні подій того часу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

«Наша вистава складається з окремих спогадів маленького Олександра. Усю акторську роботу підсилюватимуть звуки природи та 100% автентичні українські пісні, які відтворюють самі актори. Загальна концепція постановки: заклик любити життя, цінувати й берегти своїх рідних і все прекрасне, що робить людину духовно багатою і щасливою», — розповіла режисер постановки Зоряна Дибовська (акторка театру Л. Українки).

«Це особливий формат постановки і він буде максимально наближеним до глядача, оскільки дійство відбуватиметься у комунікаційному просторі Центру Довженка», — зазначила директорка Центру Довженка Марта Іванишин.

Автором ідеї є заслужений діяч мистецтв України Олекса Кравчук, а виконавцями ролей студенти 4-го курсу факультету культури і мистецтва Львівського університету ім. І. Франка.

Квитки на виставу, яка відбудеться 24 березня о 18.00, можна придбати на сайті kasa.in.ua або у касі Центру Довженка (пр. Червоної Калини, 81).