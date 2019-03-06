У Стебнику на квартирній крадіжці спіймали трьох рецидивістів

Поліцейські оперативно затримали трьох зловмисників, причетних до скоєння квартирної крадіжки у Стебнику. Викрадене майно двоє чоловіків та жінка намагалися здати в ломбард у Трускавці. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Дрогобицький відділ поліції 5 березня звернулася 53-річна мешканка міста Стебник, яка повідомила, що впродовж дня з її квартири було викрадено побутову, кухонну техніку та інше майно.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Дрогобицького відділу поліції та працівники інших служб. Поліцейські встановили, що у помешкання зловмисники потрапили, пошкодивши замок на вхідних дверях.

Через декілька годин, оперативники затримали трьох зловмисників, причетних до скоєння цієї крадіжки. Ними виявились 27-річний мешканець Дрогобича, 42-річний житель Самбірського району та 28-річна мешканка Пустомитівського району, усі – раніше судимі. Вони затримані в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере їм міру запобіжного заходу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.

Зараз поліцейські перевіряють їх на причетність до скоєння інших злочинів, проводять досудове розслідування.