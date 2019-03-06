ОСТАННІ НОВИНИ

У Стебнику на квартирній крадіжці спіймали трьох рецидивістів

Соломія Григор'єва

|

Поліцейські оперативно затримали трьох зловмисників, причетних до скоєння квартирної крадіжки у Стебнику. Викрадене майно двоє чоловіків та жінка намагалися здати в ломбард у Трускавці. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

В Дрогобицький відділ поліції 5 березня звернулася 53-річна мешканка міста Стебник, яка повідомила, що впродовж дня з її квартири було викрадено побутову, кухонну техніку та інше майно.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Дрогобицького відділу поліції та працівники інших служб. Поліцейські встановили, що у помешкання зловмисники потрапили, пошкодивши замок на вхідних дверях.

Через декілька годин, оперативники затримали трьох зловмисників, причетних до скоєння цієї крадіжки. Ними виявились 27-річний мешканець Дрогобича, 42-річний житель Самбірського району та 28-річна мешканка Пустомитівського району, усі – раніше судимі. Вони затримані в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере їм міру запобіжного заходу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.

Зараз поліцейські перевіряють їх на причетність до скоєння інших злочинів, проводять досудове розслідування.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Тіньовий ринок праці. Exit
Соломія ГОЛОВІНА
Тіньовий ринок праці. Exit

Високі штрафи потроху виганяють ринок праці в Україні з тіні. Працедавці побоюються «космічних» фінансових санкцій за не...

Площа Двірцева 2.0. Грандіозна ліквідація сорому
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Площа Двірцева 2.0. Грандіозна ліквідація сорому

Площа Двірцева (територія перед Головним залізничним вокзалом Львова) настільки хаотична, що нагадує суп з міжміських ав...

Революція їжі
Наталя ДУЛЯБА
Революція їжі

Більшість із нас шкільне харчування асоціює із прісними і не надто смачними стравами, булочками, нездоровими снеками, а ...

Музика, наповнена любов’ю
Ольга ЛОЗИНСЬКА
Музика, наповнена любов’ю

Романтичні рефлексії після Дня Святого Валентина знаходять своє місце в репертуарі Львівської національної опери. Кожен ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...