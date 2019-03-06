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У Львові за понад 8 мільйонів відновлять 24 дитячі та спортивні майданчики

Марта Голик

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На ремонт та реконструкцію дитячих та спортивних майданчиків у Львові виділили 8,5 мільйонів гривень. Про це сьогодні, 6 березня, на брифінгу розповів директор ЛКП «Спортресурс» Ігор Самотій, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Як він повідомив, вартість такого майданчика, як на вулиці Чорноморській, становила 500 тисяч гривень.  Його особливістю є гумове, безпечне для дітей покриття. Наступним етапом буде встановлення освітлення спортивної зони та відновлення фасадів будинків.

«У Львові зараз планується відремонтувати 24 майданчика, списки яких наразі знаходяться на затвердженні»,-  сказав Ігор Самотій.

Проте відомо, що за кілька місяців очікується відкриття ще 5 спортивних майданчиків:  2 – на вул. Винниченка,4 (скейт майданчик, баскетбольний майданчик, а також вуличні тренажери); на вул. Марка Вовчка,  3 (мультифункційний майданчик з вуличними тренажерами, зоною для «Street Workout» та полем для гри в футбол та баскетбол); на вул. Ковельській, 67  та вул. Медової Печери,7-9 (міні-футбольні майданчики з штучним покриттям).

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