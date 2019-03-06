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У Львові в квартирі знайшли вбиту бабусю

Соломія Григор'єва

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У Львові у власній квартирі виявлено літню жінку з ознаками насильницької смерті. Правоохоронці  встановлюють обставини події, призначено експертизи. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

В Шевченківський відділ поліції 5 березня близько 11.30 надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Богдана Хмельницького у Львові сусідка виявила тіло 73-річної місцевої мешканки без ознак життя.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. На тілі жінки поліцейські виявили ознаки насильницької смерті.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від десяти до п’ятнадцяти років, або довічне ув’язнення, з конфіскацією майна у випадку, передбаченому пунктом 6 частини другої цієї статті.

Усіх, хто володіє інформацією, що допоможе встановити обставини скоєння цього злочину, поліцейські просять зголоситися на оперативну лінію 102.

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