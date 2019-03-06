У Львові провели мирну акцію на підтримку ув’язнених українських моряків

У Львові вчора, 5 березня, відбулась мирна акція на підтримку захоплених українських моряків. Учасники підняли військово-морський прапор України та зачитали звернення до світової спільноти з проханням посилити тиск на агресора – Російську Федерацію. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Сьогодні ми констатуємо той факт, що 100 днів українські моряки знаходяться в полоні. І це не тільки українські моряки, вже багато українських громадян знаходяться у російських в’язницях. Ми хочемо нагадати і українській спільноті і всьому світовому товаристві про те, що потрібно щось робити, діяти, щоб звільнити українських моряків і політв’язнів, і повернути їх на Батьківщину та загалом припинити війну», – розповів організатор акції, український військовик, морський офіцер, капітан ІІ рангу запасу ВМС ЗС України Тимур Баротов.

Серед учасників заходу були ветерани військово-морських сил України, учасники бойових дій, представники козацьких чайок. Разом з іншими активістами підготували паперові кораблики із іменами полонених українських моряків і піднімали їх угору під час зачитування звернення. Як зазначають організатори, такі дії учасників дали старт флешмобу в інтернет на підтримку військовополонених українських моряків.

«Ми вирішили спробувати запустити флешмоб через інтернет завдяки якому розповсюдити цю тему якомога ширше і повернути моряків, звільнити наші території, припинити гібридну військову агресію, яку веде Росія проти України», – додав Тимур Баротов.

Усіх небайдужих громадян України та громадян інших держав закликають записати відеозвернення та поширити його через соціальні мережі з вимогою до Російської Федерації припинити гібридну війну проти України, звільнити усіх полонених українців, які незаконно утримуються у в’язницях, повернути захоплені кораблі і звільнити окуповані території України.

Фото: ЛОДА