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Судитимуть грабіжника, який майже 15 років перебував у розшуку

Вероніка Рой

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На Львівщині грабіжнику, який перебував майже 15 років у розшуку, обрали запобіжний захід. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

Мова йде про інцидент, який стався ще в березні 2004 року. Двоє львів’ян проникли у квартиру в смт. Добротвір, з метою викрадення ювелірних виробів. Проте під час реалізації своїх неправомірних дій, зловмисники були викриті господарями оселі. Крадії застосували до них фізичну силу та втекли.

Правоохоронці кваліфікували їх дії за ч.2 ст.15 – ч.3 ст.186 КК України (замах на відкрите викрадення чужого майна (грабіж), поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, вчинене групою осіб та поєднаний з проникненням у житло), а справу у червні 2004 року скерували до суду. Одного із грабіжників засудили, а іншому – вдалось втекти.

Також повідомляється, що з 30.09.2004 лиходія оголошено в розшук, а з 13.01.2011 – у міжнародний.

Грабіжника вдалось затримати цьогоріч, 22 лютого. Йому обрали найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою. Зазначимо, що після виконання усіх необхідних процесуальних дій обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті.

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