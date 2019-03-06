Стоматологи грозяться залишитися ночувати у мерії через борги зі зарплати

Після засідання колегії Львівської міськради працівники Комунальної третьої і п’ятої стоматологічних поліклінік вирішили влаштувати акцію протесту через те, що в порядок денний завтрашнього сесійного засідання не внесено питання про виплату заборгованої зарплати. Також медики погрожують залишитись ночувати у мерії. Про це Львівському порталу повідомили організатори акції протесту.

«Чиновники нас знову здурили. Минулого тижня, під час пікету, з нами спілкувався пан Євген Бойко, який пообіцяв, що буде призначено уповноважену особу від міської ради, яка спільно з нами розробить дорожню карту виплати заборгованої зарплати і 7 березня це питання розглянуть на сесії. Жодної зустрічі, жодного рішення за цей час не прийнято», – повідомила голова профспілкової організації Комунальної третьої стоматологічної поліклініки Надія Тацій.

Відтак медичні сестри, санітарки і лікарі після засідання колегії вирішили ночувати у великій сесійній залі міської ради. Як також поінформували, у однієї з санітарок стався гіпертонічний криз, до неї викликали швидку допомогу.

«Завтра зранку будемо звертатися до депутатів! Є 186 судових рішення про виплату нам зарплати. Але для міської ради закон нічого не важить. Якщо нас і далі не будуть чути, будемо вдаватися до радикальних дій», – зазначають учасники протестної акції.