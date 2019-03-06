Поліцейські розшукують безвісти зниклого 50-річного львів’янина

Поліцейські оголосили в розшук безвісти зниклого чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Працівники Сихівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівської області розшукують безвісті зниклого Тітова Андрія Андрійовича, 31.01.1969 р.н., мешканця м. Львів, вул. Сихівська, 26/26.

Всім, кому що-небудь відомо про його можливе місцеперебування, прохання повідомити за телефонами: (032) 221-02-99, 221-09-99, або 102.

Фото: поліція