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Поліцейські розшукують безвісти зниклого 50-річного львів’янина

Вероніка Рой

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Поліцейські оголосили в розшук безвісти зниклого чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Працівники Сихівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівської області розшукують безвісті зниклого Тітова Андрія Андрійовича, 31.01.1969 р.н., мешканця м. Львів, вул. Сихівська, 26/26.

Всім, кому що-небудь відомо про його можливе місцеперебування, прохання повідомити за телефонами:   (032) 221-02-99,  221-09-99, або 102.

Фото: поліція

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