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Події, які відбуватимуться у Львові на 8 березня

Вероніка Рой

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Протягом 8 березня у різних локаціях львів’янки зможуть відвідати заходи, присвячені досягненням видатних жінок в архітектурі, музиці, бізнесі, політиці тощо. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Управління культури ЛМР разом із ГО «Феміністична майстерня» ініціювали низку подій в рамках загальноміської програми «Жінки в дії».

«Ми хочемо звернути увагу на дії жінок, їхній внесок у розвиток суспільства і на перепони, які потрібно подолати для досягнення рівних можливостей самореалізації», — повідомляють в управлінні культури.

Центральною подією програми є панельна дискусія «Жінки в дії», яка відбудеться 8 березня, о 15.00 год. в URBAN бібліотеці (вул. Устияновича, 4), де будуть говорити про шляхи осмислення святкування 8 березня і репрезентації діяльності жінок в публічному просторі.

ПРОГРАМА заходів «Жінки в дії»

12.00 Екскурсія Земля Львівська: Жінка та її Львів між війнами

Реєстрація: goo.gl/forms/wxwjWn6c3Ka70z6m2

15.00 Читання «Жінки та репрезентація у комп’ютерних іграх» — Перша львівська медіатека (Мулярська, 2-а)

15.00 Лекція Марти Гавришко «Гендер і тероризм» — Територія терору (просп. В. Чорновола, 45)

15.00 Дискусія: Жінки в архітектурі — Центр Архітектури, Дизайну та Урбаністики Порохова ВЕЖА (вул. Підвальна, 4)

17.00 Жінки в дії. Поетеса Рупі Каур — Книжковий лев — анонс:

(просп. Шевченка, 18)

17.00 Концерт «Жінки-композиторки» — Органний зал (вул. С. Бандери, 8)

18.00 Показ фільму «Вона прекрасна, коли злиться» — Територія терору (просп. В. Чорновола, 45)

18.00 — Утвердження жіночих організацій і ґендерної рівності в Україні — Перша Львівська медіатека — (вул. Мулярська, 2-а).

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