На Жидачівщині в будинку обвалилась стіна: загинув чоловік

У Жидачівському районі внаслідок обвалу стіни нежитлової будівлі одна людина постраждала, ще одна – загинула. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України Львівської області.

Сьогодні, 6 березня, о 13:47 до рятувальників надійшло повідомлення про обвал стіни нежитлової будівлі у селі Махлинець Жидачівського району.

Під завалами опинилося 2 людей, яких витягнули місцеві мешканці до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Внаслідок події один з чоловіків отримав перелом ноги, інший – загинув на місці події.

Постраждалого передали медикам для надання подальшої допомоги.

Обставини події встановлюють правоохоронці.

Фото: ДСНС