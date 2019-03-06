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На Жидачівщині в будинку обвалилась стіна: загинув чоловік

Соломія Григор'єва

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У Жидачівському районі внаслідок обвалу стіни нежитлової будівлі одна людина постраждала, ще одна – загинула. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України Львівської області.

 

Сьогодні, 6 березня, о 13:47 до рятувальників надійшло повідомлення про обвал стіни нежитлової будівлі у селі Махлинець Жидачівського району.

Під завалами опинилося 2 людей, яких витягнули місцеві мешканці до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Внаслідок події один з чоловіків отримав перелом ноги, інший – загинув на місці події.

Постраждалого передали медикам для надання подальшої допомоги.

Обставини події встановлюють правоохоронці.

Фото: ДСНС

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