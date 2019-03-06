На Яворівському полігоні триває посилена підготовка цьогорічних випускників Академії сухопутних військ

У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки продовжуються посилені практичні заняття з курсантами видового військового вишу, які цього року завершують навчання у Національній академії сухопутних військ. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Академії сухопутних військ.

Так, зокрема, курсанти факультету бойового застосування військ відточують свої навички у стрільбі з крупнокаліберного кулемету ДШК, який відміно зарекомендував себе в зоні бойових дій на Сході України.

На іншій ділянці полігону майбутні офіцери навчаються вдосконалюють свої знання та вміння з надання невідкладної медичної допомоги та евакуації поранених з поля бою. Варто зазначити, що ці методики цілком відповідають стандартам тактичної медицини армій країн-членів НАТО, а висока ефективність цих методик неодноразово була підтверджена в реальних бойових умовах.

Польовий вишкіл для курсантів-випускників триватиме ще декілька тижнів. За цей час майбутні офіцери пригадають все, чому вчились впродовж майже чотирьох років, а також опанують нові знання та навички, які стануть їм у нагоді під час служби вже у якості командирів на офіцерських посадах.

Фото: Академія сухопутних військ