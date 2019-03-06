На вулицях Львова виявили півсотні сучасних боєприпасів та снаряд

У Львові сьогодні виявили 48 сучасних боєприпасів, а також сучасний артилерійський снаряд. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Так, 6 березня близько 10.30 год. на вул. Боднарській, 12 (Сихівський район) виявлено сучасні боєприпаси у кількості 48 одиниць. Це: набої 9 мм. до ПМ – 1 одиниця; набої 5,45 мм. до АК — 20 одиниць, набої 2,7 мм. до малокаліберної зброї – 27 одиниць. Набої вилучено працівниками вибухотехнічного управління Г У Національної поліції у Львівській області.

Також 6 березня близько 9.56 год. на перетині вул. Горбачевського-Сахарова (Франківський район), на території Студентського парку, під час прибирання, виявлено сучасний 30 мм. артилерійський снаряд. Об 11.59 год. снаряд вилучено працівниками вибухотехнічної служби НДКЦ.

Обставини подій з’ясовують.