ОСТАННІ НОВИНИ

На вулицях Львова виявили півсотні сучасних боєприпасів та снаряд

Соломія Головіна

|

У Львові сьогодні виявили 48 сучасних боєприпасів, а також сучасний артилерійський снаряд. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Так, 6 березня близько 10.30 год. на вул. Боднарській, 12 (Сихівський район) виявлено сучасні боєприпаси у кількості 48 одиниць. Це: набої 9 мм. до ПМ – 1 одиниця; набої 5,45 мм. до АК — 20 одиниць, набої 2,7 мм. до малокаліберної зброї – 27 одиниць. Набої вилучено працівниками вибухотехнічного управління Г У Національної поліції у Львівській області.

Також 6 березня близько 9.56 год. на перетині вул. Горбачевського-Сахарова (Франківський район), на території Студентського парку, під час прибирання, виявлено сучасний 30 мм. артилерійський снаряд. Об 11.59 год. снаряд вилучено працівниками вибухотехнічної служби НДКЦ.

Обставини подій з’ясовують.

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Тіньовий ринок праці. Exit
Соломія ГОЛОВІНА
Тіньовий ринок праці. Exit

Високі штрафи потроху виганяють ринок праці в Україні з тіні. Працедавці побоюються «космічних» фінансових санкцій за не...

Площа Двірцева 2.0. Грандіозна ліквідація сорому
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Площа Двірцева 2.0. Грандіозна ліквідація сорому

Площа Двірцева (територія перед Головним залізничним вокзалом Львова) настільки хаотична, що нагадує суп з міжміських ав...

Революція їжі
Наталя ДУЛЯБА
Революція їжі

Більшість із нас шкільне харчування асоціює із прісними і не надто смачними стравами, булочками, нездоровими снеками, а ...

Музика, наповнена любов’ю
Ольга ЛОЗИНСЬКА
Музика, наповнена любов’ю

Романтичні рефлексії після Дня Святого Валентина знаходять своє місце в репертуарі Львівської національної опери. Кожен ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...