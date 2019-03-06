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На Львівщині у вантажному потязі під залізною рудою прикордонники знайшли дві тисячі контрабандних сигарет

Вероніка Рой

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Вчора у пункті пропуску для залізничного сполучення «Мостиська», що на Львівщині, під час огляду вантажного потягу, яким перевозилась залізна руда до Польщі, прикордонники виявили дві тисячі пачок контрабандних цигарок. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Мостиського прикордонного загону.

 

Згідно з повідомленням, під час візуального огляду, прикордонний наряд виявив порушеність насипу руди та ініціював більш детальну перевірку вантажу. В ході перевірки, під значним шаром руди прикордонники знайшли чотири пакунки, а в них – 2000 пачок цигарок різних марок.

Про вказаний випадок правоохоронці проінформували працівників митниці, яким в подальшому передали незаконний «вантаж».

Фото: прикордонники

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