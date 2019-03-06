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На Львівщині протягом години під колеса автівок потрапило троє пішоходів: один з них помер у лікарні

Вероніка Рой

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Вчора, 5 березня, на Львівщині протягом години в дорожнього-транспортних пригодах постраждало троє пішоходів. Усі вони були госпіталізовані у лікарні з травмами різного ступеню тяжкості. Невдовзі один із них помер. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Так, до поліції надійшло повідомлення про те, що 5 березня о 19.02 у Львові на вулиці Шевченка сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілою.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Рено». 41-річний місцевий мешканець, здійснив наїзд на 47-річну львів’янку. Жінка доставлена у лікарню з діагнозом: закритий перелом ребра, забійна рана брівної ділянки та садна.

Через півгодини після цієї ДТП сталася інша – у Стрийському районі. О 19.34 між селами Ходовичі та Піщани водій мотоцикла «Мустанг», 24-річний житель району, скоїв наїзд на 71-річного місцевого мешканця. Чоловіка доправили у лікарню, де медики діагностували у нього відкритий перелом обох кісток гомілки зі зміщенням та артеріальну кровотечу.

Третій випадок поліцейські зареєстрували у Львові близько 20.00. На вулиці Винниця під автомобіль «Мерседес-Бенц С220», яким керував 54-річний місцевий мешканець, потрапив 49-річний львів’янин. З важкою поєднаною травмою він був госпіталізований. Невдовзі чоловік помер.

Вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень. Працівники поліції встановлюють  обставини автопригод.

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