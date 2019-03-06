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На Львівщині прикордонники затримали чотирьох іноземців, які намагались незаконно перетнути кордон

Юлія Бойчук

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На Львівщині, за допомогою мешканців прикордоння, правоохоронці затримали чотирьох іноземців, які намагались незаконно потрапити до Польщі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Мостиського прикордонного загону.

 

За інформацією місцевих мешканців, співробітники відділу «Краківець» за 300 метрів від державного кордону затримали двох чоловіків арабської зовнішності. Як з’ясувалось – громадян Палестини та Єгипту, 1991 та 1996 років народження відповідно.

Згодом шукати невідомих у прикордонні довелося правоохоронцям відділу «Смільниця», що охороняє частину гірської ділянки українсько-польського кордону. Як і в першому випадку, про появу незнайомців повідомив місцевий житель, а розшукати їх вдалося вже біля кордону. Затриманими виявились двоє громадян Туреччини, чоловіки 1989 та 1993 років народження.

«Стосовно всіх затриманих складено документи справи про адміністративне правопорушення за спробу незаконного перетинання державного кордону України, вчинене групою осіб. Рішення прийматиме суд», – додають у прес-службі.

Фото: прикордонники

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