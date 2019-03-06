Львів'ян запрошують на зустріч з Яніною Соколовою

У Львівській обласній бібліотеці для юнацтва ім. Романа Іваничука (пл. Ринок, 9) 7 березня відбудеться зустріч з Яніною Соколовою – телеведучою, моделлю, акторкою театру і кіно, а з 2018 авторкою та ведучою Youtube-каналу «Вечір з Яніною Соколовою» (викриває фейки російської пропаганди про Україну). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У бібліотеці відбудеться презентація книги «Шевченко на кожен день», особливість якої полягає в тому, що на десятках сторінок розміщені QR-коди, відсканувавши які, читач потрапляє на YouTube-канал з відеочитанням віршів у виконанні Яніни Соколової. А також книга включає QR-коди з переходом на 12 промо-роликів на соціально-важливі теми.

Це видання вийшло у світ у 2018 і є унікальним, бо дає читачеві можливість не тільки день за днем увесь рік занурюватися у творчість геніального українського поета Тараса Григоровича Шевченка (1814-1861), а й почути як звучать його поезії у виконанні професійної акторки і популярної телеведучої Яніни Соколової.

Книга ілюстрована малюнками, начерками и офортами Шевченка, який до того ж був талановитим художником, академіком гравюри Петербузької академії мистецтв.

Фото: соцмережі