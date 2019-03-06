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Дорожники відновили ремонт дороги Львів-Пустомити-Меденичі

Вероніка Рой

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З настанням сприятливих погодних умов відновлено роботи з реконструкції автомобільної дороги загального користування територіального значення Т-14-16 Львів — Пустомити — Меденичі на ділянці смт. Щирець — с. Велика Горожанка. Про це у Facebook повідомляє Служба автомобільних доріг.

 

Зазначимо, реконструкцію зазначеної дороги дорожники розпочали у 2018 році, а саме: поширення проїзної частини до 8,5м, влаштування асфальтобетонного покриття з попереднім підсиленням основи та влаштуванням узбіч.

Наразі роботи активно тривають. Станом на сьогодні дорожники продовжують виконувати земляні роботи з поширення проїзної частини.

Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал писав про те, які дороги у 2019 році будуть ремонтувати на Львівщині. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

Фото: Служба автомобільних доріг

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