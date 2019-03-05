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«Єврооселі» для лелек: на Львівщині розпочинають облаштовувати безпечні гнізда для бузьків

Вероніка Рой

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На Львівщині енергетики розпочинають встановлювати безпечні «єврооселі» для бузьків на опорах ліній електропередачі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ПАТ «Львівобленерго».

 

Як йдеться у повідомленні енергетиків, бузьки зазвичай полюбляють гніздитися на електроопорах і це наражає птахів на небезпеку загибелі від струму. До того ж сусідство електромереж і лелечої домівки призводить до коротких замикань та перерв в електропостачанні споживачам.

Сьогодні безпечну платформу для лелек енергетики встановлювали у с. Бірки Яворівського району. Тут родина бузьків обрала собі для «житла» електроопору на подвір’ї одного з будинків.

Загалом цьогоріч працівники ПрАТ «Львівобленерго» встановлять 83 платформи під лелечі гнізда. Зокрема, у Яворівському, Буському, Золочівському, Радехівському, Городоцькому, Пустомитівському, Жовківському, Миколаївському, Жидачівському,  Кам’янка-Бузькому, Бродівському, Перемишлянському, Стрийському, Турківському, Сколівському та інших районах.

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Енергетики монтують нові помешкання для бузьків від осені до кінця березня, до прильоту птахів з вирію.

Загалом за 14 років, відколи ПрАТ «Львівобленерго» долучилося до міжнародної ініціативи «Захист білого лелеки», на Львівщині облаштували майже півтори тисячі безпечних домівок для лелек на опорах лінії електропередачі. Таким чином енергетики захищають і птахів, і електромережі.

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