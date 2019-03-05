ОСТАННІ НОВИНИ

Як Львівщина святкуватиме 205-ту річницю з дня народження Тараса Шевченка?

Юлія Бойчук

|

Цього року унікальну річницю — 205 років з дня народження Тараса Шевченка, на Львівщині святкуватимуть масштабно. У Львівській ОДА анонсували заплановані заходи на 9 березня, передає кореспондент Львівського порталу.

Розпочнеться святкування біля пам’ятника Кобзарю у Львові.

«0 12:00 будуть урочистості біля пам’ятника Т. Шевченку. Попри покладання квітів та зачитування поезій, цього року вирішили замахнутись на дещо нове. Оскільки поезії Шевченка символізують з бандурою, ми хочемо зібрати бандуристів з усієї області (приблизно 350 осіб), які одночасно виконають твори Шевченка. Бандуристи будуть дуже різними: від маленьких школярів до капели бандуристів «Карпати». Відповідно було зроблено заяву, щодо встановлення рекорду України з масштабним виконанням твору Шевченка», — зазначила сьогодні, 5 березня, на брифінгу в.о. директора департаменту з питань культури, національностей та релігії ЛОДА Леся Корнат.

Пізніше в цей день у Львівській опері звучатиме симфонія «Кантата» за мотивом повісті Тараса Шевченка «Кавказ». Організатори наголошують на символічності цієї вистави, оскільки тема повісті перегукується з сьогоднішніми проблемами. Як повідомили кореспонденту Львівського порталу, щоб отримати квиток на подію, потрібно звернутись до департаменти культури, залишити свої контакти, і прийти за своїм квитком туди ж. Нагадаємо кількість місць обмежена.

Схожі заходи відбуватимуть і на території всієї області.

«У кожному населеному пункті Львівської області будуть вечори, присвячені Тарасові Шевченку, покладання квітів, вшанування пам’яті. У Бузьку, 9 березня о 12:00, відкриють пам’ятник Шевченку, який був побудований 2018 року», – додала Леся Корнат.

До святкувань також залучать й школярів. У школах будуть проводитись уроки присвячені Шевченкові, а у департаменті освіти повідомили, що шкільні гуртки робитимуть постановки творчості Шевченка, зустрічі з літературознавцями.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Тіньовий ринок праці. Exit
Соломія ГОЛОВІНА
Тіньовий ринок праці. Exit

Високі штрафи потроху виганяють ринок праці в Україні з тіні. Працедавці побоюються «космічних» фінансових санкцій за не...

Площа Двірцева 2.0. Грандіозна ліквідація сорому
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Площа Двірцева 2.0. Грандіозна ліквідація сорому

Площа Двірцева (територія перед Головним залізничним вокзалом Львова) настільки хаотична, що нагадує суп з міжміських ав...

Революція їжі
Наталя ДУЛЯБА
Революція їжі

Більшість із нас шкільне харчування асоціює із прісними і не надто смачними стравами, булочками, нездоровими снеками, а ...

Музика, наповнена любов’ю
Ольга ЛОЗИНСЬКА
Музика, наповнена любов’ю

Романтичні рефлексії після Дня Святого Валентина знаходять своє місце в репертуарі Львівської національної опери. Кожен ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...