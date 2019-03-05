Як Львівщина святкуватиме 205-ту річницю з дня народження Тараса Шевченка?

Цього року унікальну річницю — 205 років з дня народження Тараса Шевченка, на Львівщині святкуватимуть масштабно. У Львівській ОДА анонсували заплановані заходи на 9 березня, передає кореспондент Львівського порталу.

Розпочнеться святкування біля пам’ятника Кобзарю у Львові.

«0 12:00 будуть урочистості біля пам’ятника Т. Шевченку. Попри покладання квітів та зачитування поезій, цього року вирішили замахнутись на дещо нове. Оскільки поезії Шевченка символізують з бандурою, ми хочемо зібрати бандуристів з усієї області (приблизно 350 осіб), які одночасно виконають твори Шевченка. Бандуристи будуть дуже різними: від маленьких школярів до капели бандуристів «Карпати». Відповідно було зроблено заяву, щодо встановлення рекорду України з масштабним виконанням твору Шевченка», — зазначила сьогодні, 5 березня, на брифінгу в.о. директора департаменту з питань культури, національностей та релігії ЛОДА Леся Корнат.

Пізніше в цей день у Львівській опері звучатиме симфонія «Кантата» за мотивом повісті Тараса Шевченка «Кавказ». Організатори наголошують на символічності цієї вистави, оскільки тема повісті перегукується з сьогоднішніми проблемами. Як повідомили кореспонденту Львівського порталу, щоб отримати квиток на подію, потрібно звернутись до департаменти культури, залишити свої контакти, і прийти за своїм квитком туди ж. Нагадаємо кількість місць обмежена.

Схожі заходи відбуватимуть і на території всієї області.

«У кожному населеному пункті Львівської області будуть вечори, присвячені Тарасові Шевченку, покладання квітів, вшанування пам’яті. У Бузьку, 9 березня о 12:00, відкриють пам’ятник Шевченку, який був побудований 2018 року», – додала Леся Корнат.

До святкувань також залучать й школярів. У школах будуть проводитись уроки присвячені Шевченкові, а у департаменті освіти повідомили, що шкільні гуртки робитимуть постановки творчості Шевченка, зустрічі з літературознавцями.