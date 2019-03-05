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Вчора на Донбасі загинув 19-річний боєць 80-ї десантно-штурмової бригади

Вероніка Рой

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Вчора, 4 березня, на Донбасі під час обстрілу загинув 19-річний калушанин, військовослужбовець 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Богдан Гаврилів. Про це інформує прес-служба Львівської ОДА.

 

Як йдеться на сторінці у Facebook 80 окремої десантно-штурмова бригади ДШВ ЗСУ, Богдан Гаврилів загинув під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил внаслідок мінометного обстрілу з боку противника.

Фото: 80 окремої десантно-штурмової бригади

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