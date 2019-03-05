В аеропорту «Львів» затримали ізраїльтянина з контрабандою зубних імплантів

У понеділок, 4 березня, в міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького рейсом зі Стамбула прибув громадянин Ізраїлю. Під час перевірки у його багажі митники виявили контрабанду зубних імплантів, вартістю понад 1,5 мільйона гривень. Про це Львівському порталу повідомили у ДФС Львівщини.

В багажі чоловіка митники знайшли 395 штук зубних імплантатів. Під час усного опитування він не повідомляв про наявність таких товарів, проте потім визнав себе їхнім власником.

Вартість вилученого товару становить близько 1 530 000 гривень.

«Громадянин порушив встановлений Митним кодексом України порядок проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю, тобто намагався перемістити товар, що підлягає оподаткуванню при ввезенні на митну територію України», – підкреслюють податківці.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками, передбаченими статтею 471 Митного кодексу України. Увесь товар вилучено, а справу скерують до суду.

Фото: ДФС