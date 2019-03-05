У Львові побільшало безкоштовних дитячих гуртків

У Львові розпочали свою роботу два нові дитячі клуби: «Колаж» (вул. К. Левицького, 16) та «Карамболь» (вул. Дністерська, 12). Там уже запрацювали п’ять гуртків, навчатися у яких малеча зможе безкоштовно. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії.

На ремонт кожного клубу з бюджету Львова виділили по 150 тисяч гривень. І тепер в оновлених приміщеннях для діток запрацювали п’ять нових гуртків:

«Карамболь» – гурток малювання та hand-made «Каляки-маляки», гурток англійської мови. Записатися можна за телефоном: 254-64-58.

«Колаж» – гурток розпису скла та вітражу «Арт-скло», студія художньої кераміки «Це-глинка» та гурток дизайну «Ідея». Записатися можна за телефоном: 254-62-63.

Заняття в цих гуртках відбуватимуться на безоплатній основі. Особливу увагу під час набору приділятимуть дітям соціально незахищених категорій, дітям із багатодітних сімей і учасників АТО.

Фото: ЛМР