Ольга Вільхова: «Рівень тінізації ринку праці на Львівщині зменшився у рази»

Керівниця Головного управління Держпраці у Львівській області Ольга Вільхова про те, як із запровадженням захмарних штрафів на роботодавців змінилася ситуація із легалізацією праці:

«Одним з пріоритетних напрямків роботи ГУ Держпраці залишається превентивна діяльність, зокрема, щодо належного оформлення трудових відносин, оплати праці, тощо. Натомість самих контрольних заходів відбулося 1254, а це в понад 2 рази менше.

Свій показник роботи ми розглядаємо не за кількістю і розміром накладених штрафних санкцій, а за чисельністю легалізованих працівників і збільшення застрахованих осіб в області. Якщо порівнювати початок минулого року і його завершення, то ми маємо їх збільшення на понад 30 тисяч.

Тобто, все-таки бізнес почав виводити своїх працівників з тіні. Поштовхом до цього стало ухвалене 5 вересня 2018року Кабміном розпорядження «Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення». Ми працюємо разом з іншими органами виконавчої влади і тісна співпраця дає нам такий результат. Також нагадаю, що це завдання №1 на рівні вищого керівництва держави, це пріоритет нашої держави – легалізовувати найману працю, платити відповідну офіційну зарплату, щоби українці могли працювати і розвиватися на території нашої держави, а не виїжджати закордон на заробітки.

Отож, чітко розуміємо, що за минулий рік рівень тінізації ринку праці зменшився у рази.

Загалом за результатами наших інспекційних відвідувань минулого року було винесено 52 млн 500 тис. грн фінансових санкцій. Щодо того, в яких сферах найбільше неофіційних працівників, то ми відзначаємо для себе такі ризикові галузі: торгівля, громадське харчування, сфера надання послуг, будівництво. Якщо говорити про найбільший штраф, то торік один суб’єкт господарювання отримав 5,8 млн грн за підміну трудового договору формою цивільно-правового».

Фото: ГУ Держпраці у Львівській області