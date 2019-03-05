На Сихові патрульні затримали 25-річного молодика з наркотиками

Львівські патрульні на Сихові затримали 25-річного молодика із наркотичною речовиною «Субітекс». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службу Патрульної поліції у Львівській області.

Так, на вулиці Сихівській екіпаж патрульних побачив чоловіка, який різко змінив напрямок руху, коли побачив поліцейський автомобіль. Його наздогнали, щоб перевірити, чи не причетний даний громадянин до правопорушень.

«25-річний чоловік поводився схвильовано, а коли його попросили показати, що він має при собі – вирвався від інспекторів та почав бігти. Його наздогнали та затримали. При собі у втікача виявили два згортки з фольги. Чоловік повідомив, що це наркотична речовина «Субітекс»», – розповідають у патрульній поліції.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Сихівського відділу поліції.