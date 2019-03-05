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На Львівщині судитимуть двох іноземців, які напали на турків і викрали 230 тисяч гривень

Наталя Дуляба

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Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо двох громадян Республіки Азербайджан, які наприкінці листопада минулого року у лісі напали на трьох турків. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

 

Встановлено, що випадок трапився у лісі неподалік села Полонична Кам’янка-Бузького району. Зловмисники віком 37 та 31 рік напали на трьох громадян Туреччини і викрали у них 230 тисяч гривень.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.187 КК України (розбій, поєднаний із погрозою застосування насильства, що є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

За вчинене азербайджанцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна.

Зазначимо, що обвинувальний акт перебуває на розгляді колегії Буського районного суду.

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