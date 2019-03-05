Львів’ян запрошують на безкоштовний курс тренінгів «Вчимося бізнесу»

З 18 до 29 березня у Tech StartUp School, що знаходиться у Львові на вул. Колесси, 2, відбуватиметься безкоштовний курс тренінгів «Вчимося бізнесу», на який запрошують усіх охочих започаткувати власну справу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Тренінги відбуватимуться щодня впродовж 10-ти робочих днів з 10.00 до 13.00 год.

Перелік тем:

Логістика започаткування підприємницької діяльності. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності. Дослідження та аналіз ринку. Ефективні комунікації, презентаційні навички, робота в команді. Основи маркетингу. Система оподаткування та звітність. Фінансове планування. Громадсько-ділові відносини (паблік рілейшнз-PR). Менеджмент. Бізнес-план: структура та основні розділи.

Для реєстрації на тренінги необхідно перейти за посиланням https://goo.gl/forms/nGg9jPuR5QvMdL3e2

Реєстрація триває до 13 березня 2019 року. Кількість місць обмежена.

Контактна інформація: 79 008, м. Львів, пл. Ринок, 1, каб. 429, тел.: +38 (032) 297-57-64, тел. моб.: +38 (098) 323-63-43, факс: +38 (032) 235-42-26, е-mail: ver.lviv.mail@gmail.com. Контактна особа: Юлія Виговська.