Львів’ян запрошують на безкоштовний курс тренінгів «Вчимося бізнесу»

З 18 до 29 березня у Tech StartUp School, що знаходиться у Львові на вул. Колесси, 2, відбуватиметься безкоштовний курс тренінгів «Вчимося бізнесу», на який запрошують усіх охочих започаткувати власну справу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.
Тренінги відбуватимуться щодня впродовж 10-ти робочих днів з 10.00 до 13.00 год.
Перелік тем:
- Логістика започаткування підприємницької діяльності.
- Організаційно-правові форми підприємницької діяльності.
- Дослідження та аналіз ринку.
- Ефективні комунікації, презентаційні навички, робота в команді.
- Основи маркетингу.
- Система оподаткування та звітність.
- Фінансове планування.
- Громадсько-ділові відносини (паблік рілейшнз-PR).
- Менеджмент.
- Бізнес-план: структура та основні розділи.
Для реєстрації на тренінги необхідно перейти за посиланням https://goo.gl/forms/nGg9jPuR5QvMdL3e2
Реєстрація триває до 13 березня 2019 року. Кількість місць обмежена.
Контактна інформація: 79 008, м. Львів, пл. Ринок, 1, каб. 429, тел.: +38 (032) 297-57-64, тел. моб.: +38 (098) 323-63-43, факс: +38 (032) 235-42-26, е-mail: ver.lviv.mail@gmail.com. Контактна особа: Юлія Виговська.
Вероніка Рой